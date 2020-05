Inlandsreisen in Corona-Zeiten

Von: Björn Jahner | 30.05.20

Auf Flughäfen, Bahnhöfen und Busbahnhöfen sowie an Bord von Flugzeugen, Bahnen und Bussen gilt Maskenpflicht. Foto: Bangkok Airways

THAILAND: Mehr als eineinhalb Monate herrschte auf der Straße, auf der Schiene und in der Luft absoluter Stillstand. Um den Aufruf der Regierung an die Bevölkerung zu unterstützen, sich in Selbstisolation zu üben und auf das Reisen zwischen den Provinzen zu verzichten, wurden alle Bus-, Bahn- und Flugverbindungen mehr als sechs Wochen lang eingestellt. Seit wenigen Tagen bedienen Airlines, Busse und Züge wieder die wichtigsten Inlandsrouten. Jedoch unter Einschränkungen.

Inlandsflüge

Mit den Fluggesellschaften Nok Air, Thai AirAsia, Thai Lion Air und Thai Vietjet Air beendete als erstes die heimische Luftfahrtbranche die Corona-Zwangspause. Seit dem ersten Mai werden ab dem Bangkoker Don Mueang Airport wieder 14 vom Department of Airports (DOA) betriebene Flughäfen in den Provinzen angeflogen:

• Buriram, Khon Kaen, Krabi, Lampang, Nakhon Phanom, Nakhon Si Thammarat, Phitsanulok, Roi Et, Sakon Nakhon, Surat Thani, Mae Sot (Tak), Trang, Ubon Ratchathani und Udon Thani.

Die acht weiteren DOA-Flughäfen im Land – Chumphon, Hua Hin, Loei, Mae Hong Son, Nan, Narathiwat, Phrae und Ranong – bleiben für den kommerziellen Flugbetrieb bis auf Weiteres geschlossen.

Auch auf den internationalen Flughäfen des Betreibers Airports of Thailand (AOT) werden seit Anfang Mai wieder Inlandsflüge durchgeführt.

• Suvarnabhumi und Don Mueang in Bangkok, Chiang Mai, Mae Fah Luang in Chiang Rai und Hat Yai in Songkhla. Bis auf Weiteres geschlossen bleibt der Phuket International Airport.

Flugreisende werden darauf hingewiesen, dass an Bord der Maschinen keine Speisen und Getränke serviert werden. Weitere Infos unter Department of Airports (DOA) und Airports of Thailand (AOT). Übersicht zu den Covid-19-Auflagen siehe unten.

Bahnverkehr

Die Thailändische Staatsbahn (SRT) bedient seit dem 18. Mai wieder ihre vier Fernzugverbindungen (ab Bangkok Hua Lamphong) sowie 34 Intercity-, Regional- und Nahverkehrslinien.

• Fernverkehr: Chiang Mai (Nord-Linie), Ubon Ratchathani (Nordost-Linie), Nong Khai (Nordost-Linie) und Hat Yai (Süd-Linie). Vorerst jedoch nur mit begrenzter Kapazität und für einen Zeitraum von 30 Tagen (bis 17. Juni). Auf der Süd-Linie Bangkok-Hat Yai ist zu beachten, dass die Züge nur bis Thung Song in der Provinz Nakhon Si Thammarat verkehren können, da in den Provinzen Phatthalung und Songkhla nach wie vor Sperrmaßnahmen in Kraft sind, die eine Durchfahrt beschränken.

• Intercity-, Regional- und Nahverkehr: Vier Verbindungen auf der Nordlinie, 16 auf der Nordostlinie, acht auf der Südlinie, vier auf der Ostlinie und zwei auf der Strecke Mae Klong–Ban Laem.

Bahnreisende werden darauf hingewiesen, dass an Bord der Züge keine Speisen und Getränke verkauft werden dürfen. Fernreisende (mehr als drei Stunden Fahrzeit) müssen ihre Speisen und Getränke selbst zubereiten. Weitere Infos unter Railway. Ausküfte über die Hotline 1690 (24 Stunden). Übersicht zu den Covid-19-Auflagen siehe unten.

Busverkehr

Auch die Transport Co., Ltd. hat am 18. Mai wieder den interprovinziellen Busverkehr von Bangkok in den Norden, Nordosten und Osten aufgenommen.

• Norden: Chiang Mai, Chiang Rai, Uttaradit, Sarachit (Sukhothai), Mae Sot (Tak), Lom Kao (Phetchabun) und Khlong Lan (Kamphaeng Phet).

• Nordosten und Osten: Nong Bua Lam Phu, Sakhon Nakhon, Chiang Khan (Loei), Surin, Buriram, Kantharalak (Sisaket), Sisaket, Rattanaburi (Surin) und Chanthaburi.

• Süden (ab 1. Juni): Surat Thani/ Koh Samui, Phuket und Trang.

Alle Busse müssen regelmäßig desinfiziert und nach dem Betrieb mindestens ein bis zwei Stunden in der Sonne abgestellt werden. Weitere Infos unter Transport und Borkorsor. Auskünfte über die Hotline 1490 (24 Stunden). Übersicht zu den Covid-19-Auflagen siehe unten.

Covid-19-Auflagen für Inlandsreisen

Die Reisenden werden aufgefordert, strikt die neuen Sicherheitsmaßnahmen und -regeln zur Covid-19-Unterdrückung zu befolgen, die auf den Flughäfen, Bahnhöfen und Busbahnhöfen sowie an Bord von Flugzeugen, Zügen und Bussen gelten:

• Obligatorische Temperaturmessung bei Ankunft am Flughafen/ Bahnhof/ Busbahnhof.

• Maskenpflicht für alle Reisenden und Angestellten der Transportgesellschaften, sowohl am Flughafen/ Bahnhof/ Busbahnhof als auch an Bord der Transportmittel.

• Beachtung des „social distancing“ an den Abflugs- und Abfahrtsorten sowie an Bord der Transportmittel. Reduzierte Anzahl von Sitzplätzen zur Abstandswahrung.

• Zug- und Busfahrgäste müssen alle Regeln beachten, die in den Provinzen gelten, die auf der Reise durchquert werden, sowie im Reiseziel befolgen.

• Bei provinzüberschreitenden Bahn- und Busreisen müssen Passagiere neu das T.8-Formular auszufüllen (Papierform oder App), bei Flugreisen ist die T.8-Pflicht abhängig vom Flugziel. Angegeben werden müssen u.a. persönliche Daten, der Reisegrund und der Aufenthaltsort im Zielgebiet (14 Tage ab Ankunftsdatum).

• Alle Reisenden werden aufgefordert, sich im Vorfeld auf den Webseiten der Flughafenbetreiber DOA und AOT, der SRT und der Transport Co. über mögliche Quarantäne-Bestimmungen und T.8-Pflicht zu informieren.