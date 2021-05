Inländischer Flugverkehr bricht massiv ein

BANGKOK: Thailands dritter Ausbruch von Covid-19 wird laut der Aeronautical Radio of Thailand (Aerothai) den inländischen Flugverkehr in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich um 38 Prozent einbrechen lassen.

Laut Tinnagorn Choowong, Aerothais Executive Vice President for Operations, war die Anzahl der Inlandsflüge in der ersten Hälfte des letzten Monats stabil gewesen, sei aber in der zweiten Hälfte dramatisch gesunken. Er erwartet, dass der Flugverkehr Ende dieses Monats seinen Tiefpunkt erreichen wird und die Erholung im nächsten Monat beginnt. Im August soll die Anzahl der Inlandsflüge auf 1.095 pro Tag ansteigen, was dem Niveau vor dem zweiten Virenausbruch im Dezember letzten Jahres entspricht.