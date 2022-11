Von: Redaktion (dpa) | 01.11.22

KAIRO: Als Protest gegen seine Inhaftierung will der ägyptische Blogger Alaa Abdel Fattah in einen kompletten Hungerstreik treten und mit Beginn des UN-Klimagipfels auch kein Wasser mehr zu sich nehmen. «Wenn am Sonntag, den 6. November, das Licht angeht, werde ich mein letztes Glas Wasser trinken. Was danach folgt, ist ungewiss», zitierte seine Mutter aus dem jüngsten Brief ihres Sohnes. «Wenn man den Tod hinauszögert nur aus Scham vor Tränen der eigenen Mutter, verringert man seine Chancen auf einen Sieg», heißt es in einem Facebook-Post.

Die Konferenz namens COP27 beginnt am Wochenende im Badeort Scharm el Scheich. Dort wollen Vertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang über Maßnahmen gegen den Klimawandel debattieren. Aktivisten fordern seit Wochen, dass die Konferenz ohne deutliche Verbesserungen bei den Menschenrechten nichts stattfinden darf. Dazu zählen sie auch die Freilassung politischer Gefangener.

Der Blogger zählte in der Revolution 2011 in Ägypten zu den Führungsfiguren. Die Massenproteste gegen Langzeitherrscher Husni Mubarak organisierte Abdel Fattah maßgeblich mit. 2013 wurde er beim Protest gegen ein verschärftes Demonstrationsgesetz festgenommen und verurteilt. Seitdem sitzt er fast durchgehend im Gefängnis. Heute ist er der wohl bekannteste ägyptische Aktivist in Haft.

«Alaa ist fertig! Er wird kein weiteres Jahr dieses grausamen Alptraums durchstehen», schrieb seine Schwester Mona Saif bei Twitter. «Alaa blufft nicht, er ist angetrieben von der Hoffnung, wieder mit uns vereint zu sein, und vom Zorn über die neun gestohlenen Lebensjahre», schrieb eine andere Schwester, Sanaa Saif.

Die Familie warnte schon vor einem Jahr, dass sich Abdel Fattahs Zustand immer weiter verschlechtere. Seit mehr als 200 Tagen nimmt er demnach aus Protest gegen seine Inhaftierung täglich nur noch 100 Kalorien zu sich. Ohne Wasser kann man normalerweise nur drei bis vier Tage überleben.