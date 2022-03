BANGKOK: Die Regierung teilte mit, dass Wasserspritzen während des diesjährigen Songkran-Festivals an einigen Veranstaltungsorten erlaubt sein soll, jedoch nicht in öffentlichen Bereichen.

Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana teilte der Presse mit, dass die Behörden das Wasserspritzen unter strengen Vorsichtsmaßnahmen zur Covid-19-Prävention erlauben werden. Solche Veranstaltungen müssen an speziellen Orten stattfinden, an denen kein Alkohol konsumiert und kein Talkumpuder verwendet werden darf. Welche Orte die Regierung damit genau meint, erklärte Khun Thanakorn nicht. Das Wasserspritzen in öffentlichen Bereichen wiederum bleibt in diesem Jahr das dritte Jahr in Folge verboten.

Khun Thanakorn fügte hinzu, dass Premierminister Prayut Chan-o-cha seine Besorgnis über mögliche Covid-19-Übertragungen während der langen Feiertage zum Ausdruck gebracht hätte, weil viele Menschen in ihre Heimatprovinzen zurückreisen werden, um das thailändische Neujahrsfest zusammen mit ihren Familien zu feiern. Er rief die Öffentlichkeit – insbesondere ältere Menschen – auf, sich zu ihrer Sicherheit gegen Covid-19 impfen zu lassen. Menschen, die eine Familienzusammenführung planen, werden unterdessen ermutigt, persönliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen und sich vor der Reise einem Antigentest zu unterziehen.

Darüber hinaus werden die Betreiber beliebter Walking Streets in Bangkok, Chiang Mai, Phuket und Pattaya beim Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) beantragen, dass sie das Wasserspritzen an ihren Veranstaltungsorten erlauben dürfen, womit die Diskussion sich im Kreis dreht und das Informationschaos perfekt ist.