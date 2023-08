Influencer werben für Thailands Soft Power

Von: Björn Jahner | 22.08.23

BANGKOK: In einer Zusammenarbeit zwischen der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), foodpanda und Tellscore Thailand treiben renommierte Influencer die TAT-Kampagne „Amazing Thailand“ voran und enthüllen den thailändischen Tourismus sowie die thailändische Küche als unaufhaltsame Soft Power.

foodpanda und Tellscore haben sich mit der TAT zusammengetan und tragen im Rahmen der Kampagne „Amazing Thailand“ gemeinsam die Soft Power Thailands in die Welt. Die Kooperation soll den Status des Landes als eines der besten Reiseziele der Welt bekräftigen.

Foto: The Nation

Die neue Zusammenarbeit mit drei renommierten Influencern dreier verschiedener Nationalitäten lädt Reisende dazu ein, Thailands Charme im Landesinneren mit neuen Reiserouten zu entdecken und während ihres Aufenthalts ihre Geschmacksknospen mit lokalen thailändischen Gerichten zu verwöhnen, die bequem nach Hause geliefert werden, und über die foodpanda-App einfachen Zugang zu Dingen des täglichen Bedarfs zu haben.

Foto: The Nation

In der Zeit nach der Pandemie gewinnt die Tourismusindustrie weltweit wieder an Stärke, insbesondere Thailand als Top-Reiseziel bei Reisenden aus aller Welt.

Nach Angaben des Ministeriums für Tourismus und Sport belief sich die Zahl der Touristenankünfte in Thailand von Januar bis Juni 2023 auf insgesamt 12.914.691, was zu einem Devisenzufluss von mehr als 514,23 Milliarden Baht führte. Die Zahlen bestätigen den anhaltenden Aufschwung der thailändischen Tourismusindustrie.

Im Rahmen der Soft-Power-Entwicklungspolitik der Regierung ist Thailand bestrebt, seine Kreativindustrie auf der globalen Bühne zu etablieren, um mehr internationale Besucher anzuziehen und den Bekanntheitsgrad des Landes zu steigern.

Foto: The Nation

Auf dem „Global Soft Power Index 2022“ liegt Thailand auf Platz 35 von 120 Ländern. Der Kulturtourismus führt die Liste der wertvollsten Soft Power Assets Thailands mit einem Wert von 409 Milliarden Baht an, gefolgt von thailändischen Lebensmitteln mit 267 Milliarden Baht, Werbung mit 208 Milliarden Baht, Mode mit 189 Milliarden Baht und Design mit 125 Milliarden Baht.

Die TAT als führende Organisation in der Tourismusförderung kurbelt den Inlandstourismus an, basierend auf ihrem Plan für das dritte Quartal.

In Zusammenarbeit mit foodpanda, Südostasiens führender Plattform für die Lieferung von Lebensmitteln und Lebensmitteln, und Tellscore, einer prominenten Influencer-Plattform, treibt die TAT ihre Kampagne „Amazing Thailand“ mit dem Konzept „Soft Power Tourism“ voran. Als Grundlage dienen die „5 Fs“ der thailändischen Soft-Power-Kampagne: food (Essen), film (Film), fashion (Mode), fight (Kampf) und festival (Festival).

Foto: The Nation

Diese Schwerpunktbereiche werden zusammen mit der Verbesserung des thailändischen Angebots in den Bereichen Wellness sowie ökologischer und nachhaltiger Tourismus gefördert.

Darüber hinaus werden neue und ansprechende Perspektiven präsentiert, um Thailand als weltweites Top-Reiseziel zu unterstreichen, während die Zusammenarbeit mit weiteren Partnern ausgeweitet wird, die einen Einfluss auf das internationale Zielpublikum haben können.

Kürzlich hat foodpanda z.B. an der „Amazing Thailand“-Kampagne teilgenommen, die eine Kulturreise nach Chiang Rai beinhaltete.

foodpanda und Tellscore engagierten drei berühmte Influencer aus drei verschiedenen Kulturkreisen: loktitha, eine ausländische Influencerin, die von der thailändischen Lebensart fasziniert ist; egendd, eine hochgelobte asiatische Influencerin; und peeweebkk, auch bekannt als „Pee Wee“, ein Influencer aus Europa, dessen Bewunderung für Thailand zu einem Wohnortswechsel in das Königreich führte.

Foto: The Nation

Die drei nahmen an der Reise teil und erstellten Inhalte, um ihre Eindrücke in den sozialen Medien zu teilen und ihre Follower zu inspirieren, diese Erfahrungen über die thailändische Lebensweise persönlich zu entdecken. Dazu gehörten thailändische Skulpturen im Weißen Tempel, ein kulinarisches Erlebnis in der lokalen Küche, Reis- und Gemüseernte im Ahsa Farmstay und ein Ausflug auf dem Naturpfad von Doi Pha Mee sowie die Beobachtung des Lebens von Elefanten in ihrer natürlichen Umgebung.

Die internationalen Influencer konnten durch den schnellen und bequemen Lieferservice von foodpanda die lokalen Aromen berühmter lokaler Restaurants probieren.

Wenn sie sich nach Aromen aus ihren Heimatländern sehnten, konnten sie auch ihre Lieblingsgerichte aus einer Auswahl internationaler Küchen bestellen – zum Beispiel amerikanisch, italienisch, indisch, chinesisch, japanisch, koreanisch und vietnamesisch – die auf der foodpanda-Plattform von berühmten Partner-Restaurants angeboten werden, die für ihre Aromen bekannt sind, die thailändische und internationale Gaumen gleichermaßen begeistern.

Die Zusammenarbeit der TAT mit foodpanda und Tellscore im Rahmen der Kampagne „Amazing Thailand“ soll den thailändischen Tourismus ankurbeln, ihn in den Herzen und Köpfen der Reisenden verankern und zu einer höheren Einkommensverteilung an die lokalen Gemeinschaften führen.