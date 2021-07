NONTHABURI: Ein mit Covid-19 infizierter 73-jähriger Wachmann erhängte sich am Donnerstagmorgen auf dem Balkon seines Zimmers im Bezirk Bang Bua Thong. Er hatte auf ein freies Bett in einem Hospital gewartet.

Sein 43 Jahre alter Sohn berichtete, sein Vater habe ihn am 15. Juli angerufen und gesagt, er habe keine Kraft mehr und bat ihn, etwas zu essen zu bringen. Er eilte in dessen Zimmer. Zu diesem Zeitpunkt war ihm nicht bewusst, dass sein Vater an dem Virus erkrankt war.

Der Sohn hatte mehrere ältere Menschen um Hilfe gebeten, um ein Krankenhausbett für seinen Vater zu finden. Am Mittwoch rief ihn sein Vater an und sagte, er könne es nicht mehr aushalten. Er hatte Atembeschwerden und litt unter Erschöpfung. Einen Tag später beging er Selbstmord.

Eine Freiwillige im Gesundheitswesen hatte vergeblich versucht, den älteren Mann in einem Feldlazarett unterzubringen. Doch die Warteschlangen für ein Bett seien aufgrund der hohen Anzahl von Covid-19 Patienten lang gewesen. Sie habe den Infizierten mit drei Mahlzeiten am Tag versorgt und ihn am Mittwochabend gesehen, als sie ihm einen Sack Reis übergab. Am nächsten Morgen habe sie ihn tot auf dem Balkon aufgefunden.

Die Frau fordert die Behörden auf, sich mit der Notlage so vieler infizierter Menschen zu befassen. Sie fragt, warum so viele Thais keinen Zugang zu Krankenhausbetten bekämen, während infizierte Wanderarbeiter großer Fabriken Krankenhausbetten erhielten.