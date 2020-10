KOH SAMUI/SAMUT PRAKAN: Zwei Ausländer, die sich in einem Hotel in der Provinz Samut Prakan in Quarantäne befanden, entwickelten Krankheitssymptome und wurden positiv auf Covid-19 getestet, bestätigte Dr. Sophon Iamsirithavorn, Direktor der Abteilung für allgemeine übertragbare Krankheiten.

Somit könnte sich die 57-jährige Französin, die in der Vorwoche auf der Koh Samui positiv auf das Coronavirus getestet wurde, in dem Hotel während ihrer Quarantäne angesteckt haben. Dr. Sophon räumte jedoch ein, dass die Ermittler der Gesundheitsbehörde immer noch nicht in der Lage sind, festzustellen, ob es einen Zusammenhang zwischen den drei Fällen gibt oder wie und wo sie sich infiziert haben. Er fügte hinzu, dass das Hotel, das als alternative staatliche Quarantäneeinrichtung genutzt wird, möglicherweise nicht dem geforderten Sicherheitsstandard entspricht. Bereiche des Hotels wurden desinfiziert, darunter ein Fitnessstudio, in dem das Covid-19-Virus auf einigen der Geräte gefunden wurde. Ergebnisse der DNA-Tests an den drei infizierten Patienten stehen noch aus. Sie werden in Krankenhäusern behandelt.

Laut Dr. Opas Karnkavinpong, Generaldirektor der Seuchenkontrollabteilung, wird über die Aussetzung der Nutzung des fraglichen Hotels als Quarantäneeinrichtung diskutiert. Möglich wäre auch, Personen in der Einrichtung nach Abschluss ihrer 14-tägigen Isolation am Verlassen des Hotels zu hindern oder von ihnen zu verlangen, dass sie eine Tracing-App auf ihrem Smartphone installieren.