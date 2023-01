Von: Björn Jahner | 05.01.23

BANGKOK: Die thailändische Behörde für Industriegebiete (Industrial Estate Authority of Thailand) erlässt die Miet- und Wartungsgebühren in vier Industriegebieten für mindestens ein Jahr, um Investoren anzulocken, bestätigte der Gouverneur der Behörde Veeris Ammarapala am Donnerstag (5. Januar 2023).

Die Gebühren werden in zwei Gewerbegebieten in der Provinz Songkhla im tiefen Süden, einem in der Provinz Sa Kaeo im Osten und einem weiteren in der Provinz Phichit im Norden des Landes erlassen, so der Gouverneur.

Mit dem Gebührenerlass und der Senkung der Grundstückspreise sollen Investoren, vor allem aus China und Saudi-Arabien, in die vier Gewerbegebiete gelockt werden, erklärte er und fügte hinzu, dass die Maßnahmen sowohl für neue als auch für bestehende Investoren gelten.

Die Maßnahmen werden umgesetzt, da sich die Lieferketten immer schneller von China nach Südostasien verlagern und die Investitionen aus Saudi-Arabien in Thailand zunehmen, nachdem sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern im letzten Jahr verbessert haben.

Bei den vier Gewerbegebieten handelt es sich um Rubber City in Songkhla, Songkhla Industrial Estate (erste Phase), Phichit Industrial Estate und Sa Kaeo Industrial Estate.

Die Maßnahmen für jedes der vier Industriegebiete sind: