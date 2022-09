Von: Björn Jahner | 09.09.22

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Da sich Thailand derzeit mitten in der jährlichen Hauptregenzeit befindet, arbeiten die Behörden daran, sicherzustellen, dass die Gewerbegebiete auf alle Eventualitäten im Zusammenhang mit Hochwasser gut vorbereitet sind.

Der Leiter der thailändischen Behörde für Industriegebiete hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Industrieparks die diesjährige Hochwassersaison erfolgreich überstehen werden.

Industrieminister Suriya Juangroongruangkit hat die Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) angewiesen, die Parks im ganzen Land über die Situation zu informieren, insbesondere diejenigen, die in hochwassergefährdeten Gebieten liegen.

Minister Suriya stellte fest, dass nach seinen Informationen alle Industrieparks bereits konkrete Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen ergriffen haben, einige errichteten sogar Dämme als Präventivmaßnahme. Der Minister zeigte sich zuversichtlich, dass die Industriegebiete in diesem Jahr mit dem Hochwasser zurechtkommen werden.

Das IEAT hat versichert, dass die Pläne für das Hochwassermanagement in Gewerbegebieten strikt eingehalten werden. So wurden beispielsweise Wasserpumpen und Notstromaggregate inspiziert und konstant gewartet, um eine hundertprozentige Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Außerdem wurden die Gewässer in den Industrieparks bis auf den niedrigsten Stand abgelassen, damit sie als Wasserrückhaltebecken dienen können. Außerdem wird mit externen Parteien koordiniert, um mobile Wasserpumpen für die Industrieparks bereitzustellen.

Darüber hinaus wurden alle Gewerbegebiete angewiesen, regelmäßig Übungen zum Hochwassermanagement durchzuführen.