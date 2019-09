Industrieabfälle in öffentlichen Bereichen entsorgt

Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: 205 Fabriken stehen auf der Beobachtungsliste des Industrieministeriums, weil sie offenbar Industrieabfälle illegal in öffentlichen Bereichen entsorgt haben.

Laut dem Staatssekretär Pasu Loharjun sind von September bis November Inspektionen der Unternehmen geplant. Zwölf befinden sich in Bangkok und 193 in den Provinzen. 24 der 205 Fabriken sind Abfallbehandlungsanlagen, beim Rest entstehen Abfälle bei der Produktion. Unternehmen, die ihren Müll in öffentlichen Bereichen entsorgt haben, müssen die Kosten für die Behandlung giftiger Substanzen tragen.