Indonesischer Minister nach Attacke operiert

JAKARTA (dpa) - Indonesiens Sicherheitsminister Wiranto ist nach einem Messerangriff zweier mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) operiert worden.



Der 72-Jährige befinde sich auf dem Weg der Besserung, teilte Staatspräsident Joko Widodo am Freitag mit. Der frühere General war am Donnerstag bei einem Besuch in Pandeglang in der Provinz Baten von einem Mann und einer Frau mit Messern angegriffen worden, als er aus einem Auto stieg. Dabei erlitt Wiranto zwei tiefe Wunden im Unterleib.

Ermittler vermuten, dass es sich bei den Tätern um ein verheiratetes Paar handelt, das der Gruppe Jamaah Ansharut Daulah - einem örtlichen IS-Ableger - angehört. Sie wurden festgenommen.

Indonesien ist mit mehr als 260 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Seit den 2000er Jahren ist der südostasiatische Inselstaat von einer Reihe von Terroranschlägen heimgesucht worden. In jüngerer Zeit wurden Anschläge vermehrt militanten Islamisten mit Nähe zum IS zugeschrieben.