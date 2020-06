Indonesische Fischer retten fast 100 Bootsflüchtlinge

JAKARTA: Fischer haben knapp 100 Bootsflüchtlinge in indonesischen Gewässern vor dem Ertrinken gerettet. Bei den mindestens 94 Menschen, die am Montag auf einem Boot vor der Küste der Provinz Aceh unterwegs gewesen seien, handele es sich vermutlich um Rohingya, sagte der Polizeichef von Nord-Aceh, Tri Hadiyanto, am Mittwoch.

Die Fischer hätten die Menschen auf ihr Schiff geholt, weil deren eigenes Boot zu sinken schien. «Ein Team aus Polizei- und Militärkräften wurde ausgesandt und fand die indonesischen Fischer mit 94 Ausländern an Bord vor.»

Die muslimischen Rohingya werden als ethnische Minderheit im buddhistisch dominierten Myanmar verfolgt. Hunderttausende leben nach der Flucht in Lagern im nördlichen Nachbarland Bangladesch. Von Myanmar aus ist auf südlichem Weg über die Andamanensee auch die indonesische Insel Sumatra erreichbar. In den vergangenen fünf Jahren sind Behörden zufolge Tausende Rohingya dort im Norden, in Aceh, gestrandet. Oft sei ihr eigentliches Ziel das Nachbarland Malaysia.