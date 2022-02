Indonesien könnte Quarantäne für Reisende im April komplett aufheben

JAKARTA: In Indonesien mit der beliebten Urlaubsinsel Bali könnte die Quarantäne nach der Einreise für internationale Besucher ab April komplett wegfallen. Dies könne sogar noch früher geschehen, falls die Corona-Situation sich verbessere und die Impfquote in dem Inselstaat weiter steige, sagte der Pandemiebeauftragte der Regierung, Luhut Pandjaitan, am Dienstag. Für wen die Lockerung gelten solle - ob für Menschen mit Booster-Impfung, für mindestens zweifach Geimpfte oder sogar für Ungeimpfte - müsse noch entschieden werden, hieß es.

Bereits ab kommender Woche soll die Quarantänezeit von derzeit fünf Tagen auf drei Tage verkürzt werden. Dies gilt aber nur für Reisende mit dritter Impfdosis. Zudem ist zunächst weiterhin ein negativer PCR-Test für die Einreise erforderlich.

Indonesien war lange das am schlimmsten von dem Virus betroffene Land in der Region. Insgesamt wurden in dem Land mit 270 Millionen Einwohnern bislang rund 4,8 Millionen Fälle registriert. Mehr als 145.000 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19.