PATTAYA: Ein indischer Tourist soll am Sonntag (29. Januar 2023) von einer Gruppe von Wachleuten eines Nachtclubs in der Pattaya Walking Street wegen eines kleinen Streits angegriffen worden sein.

Die Polizei und Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation wurden gegen 04.00 Uhr morgens über den mutmaßlichen Angriff auf den Ausländer in der Walking Street in Süd-Pattaya informiert und eilten zum Ort des Geschehens.

Der angegriffene Tourist erhielt von einem guten Samariter am Tatort erste Hilfe, nachdem er Kopfverletzungen und Blutungen erlitten hatte. Der 32-jährige Inder sagte gegenüber der Polizei aus, dass er von den Wachleuten eines nahegelegenen indischen Nachtclubs im südlichen Teil der Walking Street angegriffen worden sei.

Er gab an, dass die Wachleute ihn angegriffen hätten, nachdem er sich über ihre schlechten Manieren und ihr Verhalten beschwert hatte. Zuvor soll er in einen kleinen Streit mit den Wachleuten geraten sein, bevor er von ihnen angegriffen wurde, so der Tourist. Er beteuerte, dass das Wachpersonal zuerst auf ihn eingeschlagen hatte.

Die Polizei kündigte an, dass sie die beschuldigten Wachleute und den Touristen auf die Polizeiwache zur Streitschlichtung vorladen werde. Der Name der Diskothek wurde nicht genannt, da die laufenden Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind.