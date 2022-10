Indische Touristen strömen nach Thailand

Von: Björn Jahner | 15.10.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand rechnet mit einem Anstieg von Reisenden aus Indien, die die thailändische Tourismusindustrie ankurbeln werden, da Indien in diesem Jahr nach Malaysia der zweitgrößte Markt ist, wie die thailändische Tourismusbehörde (TAT) der Presse mitteilte.

Die TAT berichtete kürzlich, dass in den ersten neun Monaten des Jahres 2022.561.656 indische Touristen nach Thailand einreisten, während die Zahl der malaiischen Touristen am 3. Oktober 1 Million erreichte.

Thanet Phetsuwan, stellvertretender Marketingleiter für Asien und Südpazifik, informierte, die TAT erwarte, dass die Zahl der indischen Touristen am Ende dieses Jahres 800.000 bis 900.000 erreichen werde, da die Vorausbuchungszahlen für das vierte Quartal 60 Prozent überschritten hätten.

In der Zwischenzeit wurden für die Winter 2022 und 2023 wöchentlich 66.877 Plätze für Flüge aus Südindien reserviert, ein Anstieg von 42,2 Prozent gegenüber dem Sommer dieses Jahres.

Mehrere Fluggesellschaften sind daran interessiert, weitere Strecken und Flüge zu bedienen. Die thailändische Billigfluggesellschaft VietJet beispielsweise bittet um Slots für Flüge von kleineren Städten in Indien nach Thailand. Laut dem indischen Medienunternehmen „Business of Travel Trade“ (BOTT) ergab eine Umfrage, dass mehr als 60 Prozent der indischen Touristen Thailand besuchen möchten. Die „BOTT Travel Sentiment Tracker“-Umfrage unter 8.500 indischen Millennials wurde vom 1. August bis zum 15. September 2022 durchgeführt. Fast 82 Prozent der Befragten planten, dieses Jahr mit ihrer Familie zu verreisen, während 56 Prozent sich für eine Reise ins Ausland entschieden.



Von den nahegelegenen Reisezielen in der Hochsaison waren 62 Prozent an einer Reise nach Thailand und 55 Prozent an Singapur interessiert. Sie interessierten sich auch für die Vereinigten Arabischen Emirate (52 Prozent), die Malediven (43 Prozent) und Vietnam (36 Prozent). Unter den Fernreisezielen interessierten sich 47 Prozent für die Vereinigten Staaten, gefolgt von Frankreich (46 Prozent), dem Vereinigten Königreich (45 Prozent), Deutschland (44 Prozent) und der Schweiz (43 Prozent).



Von den fünf wichtigsten Reisezielen wollten 36 Prozent beliebte Touristen- und Einkaufsziele besuchen, 31 Prozent entschieden sich für Strände, gefolgt von Luxushotels und Resorts (29 Prozent), Abenteuerzielen und Bergen (25 Prozent) sowie historischen Zielen (22 Prozent). Khun Thanet sagte: „Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der indischen Millennials liegt zwischen fünf und sieben Tagen, und sie entscheiden sich eher für Luxushotels und Resorts.“

In der Zwischenzeit sieht die thailändische Billigfluggesellschaft Thai AirAsia Wachstumspotenzial auf dem indischen und südasiatischen Markt und hat zwei Flüge vom Flughafen Don Mueang in die bangladeschische Hauptstadt Dhaka mit vier Flügen pro Woche am Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag aufgenommen.

Außerdem wird die nordindische Stadt Lucknow dreimal wöchentlich angeflogen – am Mittwoch, Freitag und Sonntag.

Beide Flüge werden ab dem 24. November 2022 angeboten, da die Fluggesellschaft nordindische Touristen anlocken will.

Der Vorstandsvorsitzende von Thai AirAsia, Santisuk Klongchaiya, sagte gegenüber der Presse, dass der Tourismus nach dem Abklingen der Covid-19-Pandemie wieder aktiv sei, während der indische und südasiatische Markt schnell wachse.

Er erläuterte, dass die Fluggesellschaft sieben Routen vom Flughafen Don Mueang zu sechs indischen Städten – Kolkata, Kochi, Jaipur, Bengaluru, Chennai, Gaya – und zu den Malediven aufgenommen hat. Alle Strecken wurden laut Thai AirAsia gut angenommen.

Nuntaporn Komonsittivate, kommerzieller Leiter der thailändischen Billigfluggesellschaft Thai Lion Air, teilte zwischenzeitlich mit, dass die Fluggesellschaft einen Flug aus Indien anbietet, und zwar den Flug Don Mueang-Mumbai.

Die Strecke wird täglich bedient, wobei fast 100 Prozent der Passagiere indische Touristen sind. Sie rechnete damit, dass die Auslastung im vierten Quartal bei 65 Prozent liegen wird, was dem durchschnittlichen Auslastungsgrad von etwa 60 bis 65 Prozent nahekommt.