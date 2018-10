Indiens Premierminister zu Gesprächen in Japan erwartet

Von: Redaktion DER FARANG | 28.10.18

TOKIO (dpa) - Der indische Premierminister Narendra Modi trifft an diesem Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in Japan ein. Bei seinen Gesprächen mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe geht es unter anderem um einen Ausbau der Zusammenarbeit in regionalen Sicherheitsfragen. Vor dem Hintergrund des wachsenden Machtstrebens Chinas, das zunehmend wichtige See- und Handelswege in der Indisch-Pazifischen Region kontrolliert, will Indien mit Japan die «strategische Allianz» der Marinen ihrer beiden Staaten stärken.

Zusammen mit den USA und Australien formen sie eine Vierer-Gruppe, die mit Blick auf China eine engere Kooperation in der Region anstrebt. Japan ist für Indien zudem wichtiger Wirtschaftspartner.