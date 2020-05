Die Arbeiter gehen auf der Straße, um ihre Fabriken und Arbeitsplätze in Noida, einem Vorort von Neu-Delhi, zu erreichen. Foto: epa/Harish Tyagi

NEU DELHI: Indien plant eine der größten Rückholaktionen gestrandeter Bürger der Welt. Insgesamt sollen mindestens 190.000 Inder nach Hause geholt werden - und diese Zahl werde vermutlich steigen, sagte der Minister für Zivilluftfahrt Hardeep Puri am Dienstag. Die Bundesrepublik hatte während der gesamten Rückholaktion mehr als 240.000 Deutsche zurückgebracht. Ab Donnerstag sollen zunächst innerhalb einer Woche rund 14.800 Inder mit 64 Flugzeugen aus 12 Ländern zurückgeflogen werden, hieß es.

Zurzeit stellten indische Botschaften Rückhollisten zusammen. Allein in den Vereinigten Arabischen Emiraten hatten bislang knapp 200.000 Inder bei ihrer Botschaft angegeben, dass sie zurück wollten.

Für die Rückholaktion sollen neben Flugzeugen auch Kriegsschiffe eingesetzt werden, hieß es vom indischen Innenministerium. Es dürften nur Leute zurück, die keine Coronavirus-Symptome zeigten. Als Sicherheitsvorkehrung müssten sie alle eine Kontaktverfolgungs-App der Regierung herunterladen. Diese hatten im 1,3-Milliarden-Einwohnerland in den vergangenen Wochen mehr als 75 Millionen Menschen freiwillig installiert.

Kritiker befürchten, dass sie bald für alle obligatorisch wird - in einem Land ohne nationales Datenschutzgesetz. Rückkehrer müssten laut Behördenangaben außerdem zwei Wochen in einem Krankenhaus oder einer anderen staatlichen Institution in Quarantäne. Anschließend gebe es einen Covid-19-Test.

Ein Schwerpunkt bei der Rückholaktion sollen zunächst die Golfstaaten sein, wo Millionen Inder als günstige Arbeitskräfte arbeiten. Noch im März hatte Außenminister Subrahmanyam Jaishankar indische Staatsbürger im Ausland aufgefordert, erst zurück nach Indien zu kommen, wenn sich die Corona-Situation beruhigt hat. Inzwischen gibt es nach offiziellen Angaben mehr als 46.000 bestätigte Covid-19-Fälle, davon sind 1500 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben.