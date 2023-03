Indien feiert mit Farbpulver den Frühling

Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.23

NEU DELHI: Millionen Menschen in Indien haben das hinduistische Frühlingsfest Holi mit viel Farbpulver gefeiert. Der Mittwoch gilt dabei generell als wichtigster Tag der Feierlichkeiten. Dabei bewerfen sich die Menschen gegenseitig mit dem Pulver oder schmieren es sich ins Gesicht - teils auf offener Straße. Die Leute feiern aber nicht nur mit gemeinsamen Wasser- und Farbschlachten unter freiem Himmel, sondern auch mit gemeinsamem Essen. Und auch in Tempeln wird gefeiert.

Das beliebte Fest wird in dem Riesenland nicht überall gleich und am selben Tag gefeiert. Eine Holi-Variante im Bundesstaat Uttar Pradesh heißt Lathmar Holi, bei der Frauen zunächst Männer symbolisch mit Stöcken schlagen, die versuchen, sie mit dem Farbpulver zu bewerfen. Diese schützen sich wiederum mit einem Schild. Teils wird beim Holi-Fest auch ein Scheiterhaufen verbrannt, was ein Symbol des Siegs des Guten über das Böse ist. Beim Hola Mohalla im Bundesstaat Punjab gehören auch das Reiten auf Pferden und Kampfkunst dazu.