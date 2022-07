PHUKET: Mehr als 70.000 indische Touristen besuchten Phuket in den letzten drei Monaten, und die meisten von ihnen loben die Aktivitäten auf dem Meer und die Altstadt von Phuket-Stadt. Der Somyos Patan, Präsident der Old Phuket Town Community sagte gegenüber der Presse.

„Mehr als 70.000 indische Touristen haben Phuket von Mai bis Juli dieses Jahres besucht, und es kommen immer mehr. Sie sind derzeit die größte Nationalität unter den ausländischen Touristen auf Phuket.“

Nach Aussage von Khun Somyos sind Besichtigungen touristischer Attraktionen, Wassersportaktivitäten, Bootsausflüge, Besucher im Nachtleben und Einkaufen in der malerischen Altstadt von Phuket-Stadt im unverwechselbaren sino-portugiesischen Architekturstil bei indischen Touristen sehr beliebt.

„Sie schießen viele Fotos von den architektonisch bemerkenswerten Bauwerken in der Altstadt von Phuket-Stadt. Wenn die Geschäftsleute die Gewohnheiten indischer Urlauber besser kennen, können sie ihr Angebot auch zielgerichteter auf sie ausrichten und mehr Touristen anziehen“, erklärte Khun Somyos. Er fügte hinzu, dass viele Unternehmen beginnen, sich auf Inder einzustellen und lernen, welche Speisen, Musik und Atmosphäre sie bevorzugen.

Lokalitäten mit thailändischer oder westlicher Atmosphäre sind bei indischen Touristen nicht so beliebt wie jene, die ihre Musik spielen, ihr Essen anbieten und dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen“, erläuterte Khun Somyos.

Phonnan Ritsaksri, eine Reiseleiterin auf Phuket, sagte gegenüber der Presse: „Indische Touristen mögen Go-Karts und Zip-Line-Aktivitäten. Sie mögen auch Strände, das Meer und Wälder. Inder sind die wichtigste Touristengruppe, die die lokale und landesweite Wirtschaft im Moment unterstützet. Viele Leute glauben nicht, dass Inder Geld ausgeben, aber sie tun es, vor allem für den Besuch von Naturattraktionen und Freizeitparks wie Wasserparks und für Insel-Hopping.“

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) schätzt, dass Inder auch in Zukunft die größte Gruppe ausländischer Touristen in Thailand sein werden, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass Chinesen und Russen, die bisherigen Spitzenreiter im Tourismus, weiter ausbleiben. China verfolgt weiterhin eine „Covid Zero“-Politik, die den Tourismus einschränkt, und Russland ist in einen Krieg mit der Ukraine verwickelt und hat Sanktionen verhängt, die viele Touristen am Reisen hindern.