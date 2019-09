Inder von reiÃŸender StrÃ¶mung mitgerissen

Überschwemmungen in Prachin Buri. Foto: The Nation

PRACHIN BURI: Seit Sonntag wird im Bezirk Kabin Buri ein Inder vermisst, der augenscheinlich von einem reißenden Strom fortgerissen worden war.

Ein Freund überreichte am Montag den schwarzen Schutzhelm des Inders der Polizei und gab an, sein Freund sei seit Sonntag verschwunden. Die Ermittler vermuten, dass der Inder auf seinem Motorrad den Strom durchqueren wollte und von der starken Strömung mitgerissen wurde. Der Rettungseinsatz ging bis Montagabend und soll solange fortgesetzt werden, bis der Inder oder seine Leiche gefunden wurde. Der Mann lebt mit weiteren indischen Staatsangehörigen in Kabin Buri und verkauft dort Waren an die Bewohner.