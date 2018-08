Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.18

Sanitäter versorgen den verletzten Ausländer. Foto: The Nation / Siamchon News

PATTAYA: Ein indischer Tourist wurde am Donnerstagabend beim Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers schwer verletzt.

Der 32-Jährige fiel gegen 23 Uhr vom sechsten Stockwerk des Hotels in die Tiefe. Sein Sturz wurde von Baumästen abgebremst. Der Mann wurde unverzüglich in das Memorial Hospital gebracht. Der Urlauber zählt zu einer Gruppe indischer Touristen, die abends von der Walking Street fünf Frauen mit auf ihr Hotelzimmer genommen hatten. Später sollen die Thais von dem anschließend verletzten Inder Geld verlangt haben. Ein Freund berichtete, die Frauen hätten ihn bis zum Balkon gedrängt. Indessen gaben die fünf Thais an, sie hätten den Ausländer nicht eingeschüchtert oder bedrängt, er sei allein vom Balkon gefallen. Die Polizei ermittelt.