BANGKOK: Ein Inder wurde festgenommen, weil er ein 14-jähriges Mädchen in seine Wohnung gelockt und vergewaltigt haben soll.

Der 28-Jährige bestreitet, das Mädchen missbraucht zu haben. Er hatte es über die Line-Chat-App kennengelernt und sich mit ihm am 1. Juli auf der Khao San Road verabredet. Die 14-Jährige sagte aus, der Mann habe sie in sein Zimmer mitgenommen, ihr Bier zu trinken gegeben und sie vergewaltigt. Aus Angst will sie nicht sofort ihre Familie informiert haben. Das Mädchen mietete sich bis zum 3. Juli ein Zimmer in einem Hotel in der Sukhumvit-Gegend. Erst dann ging sie nach Hause und erzählte ihrem Vater, sie sei missbraucht worden. Der Vater erstattete bei der Polizei Anzeige. Der Inder wurde am Donnerstag in seiner Unterkunft im Bezirk Khlong Toei festgenommen.