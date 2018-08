Inder offenbar von einer Thai vergiftet

CHIANG MAI: Ein 45-jähriger Inder ist in einem Hotel an der Chang Khlan Road offenbar ermordet worden. Der Inder hatte das Hotel in der Innenstadt am Sonntag gegen 18 Uhr in Begleitung einer thailändischen Frau aufgesucht.

Als er, wie geplant, das Zimmer am Montag nicht geräumt hatte, öffnete ein Zimmermädchen die Tür und entdeckte den toten Mann. Er trug ein kurzärmeliges weißes Hemd und schwarze Unterwäsche. Aus seinem Mund war Schaum ausgetreten, berichtet „Sanook“. Am Kopfende des Bettes stand eine Kaffeetasse. Die Polizei stellte am Körper keine Verletzungen fest und glaubt, dass der Inder bereits vor zwölf Stunden gestorben war. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus, zumal Wertsachen verschwunden sind und in seiner Brieftasche nur noch 50 Baht steckten. Seine Begleitung soll noch am Sonntag gegen 19 Uhr Kaffee, Brot und Marmelade bestellt haben. Die Ermittler nehmen an, dass die thailändische Frau den Mann vergiftet hat und mit Wertsachen und Geld das Weite suchte. Die Leiche wurde zur Autopsie in das Hospital Maharat Nakorn geschickt, die Überreste des Kaffees werden forensisch untersucht.