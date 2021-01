BANGKOK: 5.866 Menschen sind nach dem jüngsten Virenausbruch vom 15. Dezember bis zum 10. Januar landesweit positiv auf Covid-19 getestet worden.

Dr. Taweesin Visanuyothin, Sprecher des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration, teilte weiter mit, die meisten Fälle seien in den Provinzen Samut Sakhon, Chonburi, Rayong, Bangkok und Samut Prakan aufgetreten.

Die Zahl der Todesfälle liege mit bisher sieben beim neuen Ausbruch bei weniger als ein Prozent und damit deutlich niedriger als bei der ersten Welle. Unter den Ländern der südostasiatischen Region ist die Sterblichkeitsrate in Thailand ähnlich niedrig wie in Singapur, ergänzte der Generaldirektor des DDC, Dr. Opas Karnkawinpong. Die Zahl der genesenen Patienten liege erstmals höher als die der neuen Fälle, weil die meisten Patienten relativ wenige Symptome hätten. Das gelte besonders für den Covid-Cluster in Samut Sakhon, den zentralen Shrimp-Markt.

Es gibt 20 Provinzen mit kumulativen Fällen von 1 bis 10 Personen, 10 Provinzen mit 11 bis 50 Patienten, 10 Provinzen mit mehr als 50 und 19 Provinzen ohne Fälle in den letzten sieben Tagen; 19 Provinzen haben bisher keine Covid-Fälle gemeldet.