Im Nordosten ist der Mekong über die Ufer getreten. Foto: The Nation

BANGKOK: Der stellvertretende Premierminister Chatchai Sarikalaya hat die Auswirkungen der Überschwemmungen, die viele Provinzen und Zehntausende Haushalte getroffen haben, heruntergespielt: Die durchschnittliche Niederschlagsmenge in diesem Jahr liege im ganzen Land immer noch unter dem normalen Niveau.

Die Gebiete, die in diesem Jahr übermäßige Regenfälle erlebt hätten, wären auch im Vorjahr von übermäßigem Hochwasser betroffen. Und es gebe immer noch viele Regionen, die monatelang ohne Regen trocken geblieben seien. Deshalb habe Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha künstlichen Regen angeordnet. Als Notfallplan werden laut dem stellvertretenden Ministerpräsidenten entlang dem Fluss Chao Phraya, bekannt als die Reisschüssel des Landes, Reisfelder der Landwirte als Rückhalteflächen genutzt, um die erwarteten nördlichen Abflüsse zu bewältigen.



Die Bevölkerung im Norden, Nordosten und Osten muss sich bis einschließlich Sonntag, 9. September, auf weiteren Starkregen und Überschwemmungen einstellen. In Nong Khai, Nakhon Phanom und Mukdahan ist der Fluss Mekong weiterhin über die Ufer getreten, für Bueng Kan und dem Bezirk Khong Chiam in der Provinz Ubon Ratchathani wurde Hochwasseralarm gegeben. Stromabwärts des Staudamms Nam Oon in Sakhon Nakhon stehen mehrere Gebiete unter Wasser.