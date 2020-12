Von: Björn Jahner | 20.12.20

TRANG: Die Behörden in Phang-nga an der Andamanenseeküste in der Südregion von Thailand haben 130 Lederschildkröteneier gerettet, die von den Schildkrötenweibchen an einem Strand im Bezirk Takua Pa abgelegt und vergraben wurden, um das Ausbrüten der Eier der Sonnenwärme zu überlassen.

Von den insgesamt 130 Eiern waren 114 fruchtbar. Lokale Fischer hatten zuvor Spuren einer großen Schildkröte entdeckt und die Abteilung zum Schutz der Meeresressourcen über ihre Entdeckung informiert. Schildkrötenforscher der Behörde lokalisierten daraufhin die Brutstätte, um sie zu untersuchen. Da sich einige Eier an einer Stelle befanden, an der Bäume eine direkte Sonnenlichtbestrahlung behinderten, wurden sie an einen sicheren, freiliegenden Ort umverlegt, etwa 25 bis 30 Meter von der ursprünglichen Brutstätte entfernt. Die eingezäunte Brutstätte wird von Spezialisten des Phang Nga Leatherback Turtle Situation Surveillance and Monitoring Center überwacht, um eine hohe Schlupfrate zu gewährleis­ten und die Babyschildkröten sicher ins Meer zu entlassen.