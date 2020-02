Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.20

Ein Leser präsentiert seine Gedanken, weshalb das Leben in Thailand für Ausländer in seinen Augen besser ist als in der Heimat:

In Thailand kann man ein freizügiges und sorgenfreies Leben genießen und dies umgeben von stets freundlichen und ebenso lebensfrohen Menschen, welche insbesondere Ausländern mit besonderem Respekt begegnen. Als Resident genießt man im Gegensatz zum stets willkommenen Touris­ten sogar einen noch höheren Status, vorausgesetzt man reagiert auf die entgegengebrachte Gastfreundlichkeit mit gleichem Respekt. Wer über solide finanzielle Verhältnisse verfügt, kann sich in Thailand einen in jeder Weise gehobenen Lifestyle leis­ten, und dies zu einem Preisniveau, welches Erinnerungen an die „Goldenen 60er-Jahre“ in Deutschland aufkommen lässt. Wenn man aus „gesicherter Distanz“ und losgelöst von allen heimischen Bindungen nach dem fernen Europa blickt, weiß man den freien und unkonventionellen Lebensstil in Thailand besonders zu schätzen und zu lieben! Man vergisst dann sehr gerne, mit welchen Problemen die „Daheimgebliebenen“ konfrontiert sind. Man ist deshalb gut beraten, sich jetzt für die eigene, ganz persönliche Zukunft in Frieden und Freiheit zu entscheiden. In Thailand sind noch viele Plätze an der Sonne frei! Man muss dabei nicht alles „Hals über Kopf“ einfach stehen und liegen lassen. Vielmehr ist es angeraten, diese wichtige Entscheidung behutsam „step by step“ anzugehen. In Thailand, insbesondere in der neuen Boom-Region Khon Kaen, erkennt man überall den Aufbruch in eine Zukunft, welche sich von den vielerlei negativen Einflüssen westlicher Hegemonie längst abgekoppelt hat. Überall verspürt man diese Dynamik, welche durch die aktuelle Entstehung der „Neuen Seidenstraße“ allgegenwärtig ist. Mit dem aktuellen Ausbau des regionalen Airports Khon Kaen für den internationalen Flugverkehr wird dieser Weg in die Zukunft überdeutlich beschrieben. In Thailand kann man in der Tat genau den entspannten Lebensstil vorfinden, von dem man möglicherweise schon immer geträumt hat.

Robert Rischmann, Khon Kaen

