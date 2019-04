Von: Redaktion DER FARANG | 04.04.19

BANGKOK: Die Wahlkommission (EC) hat am Mittwoch in zwei Wahlbezirken die Neuauszählung der Stimmen bei der Parlamentswahl und in sechs Wahlbezirken eine erneute Stimmabgabe angeordnet.

Die zwei Wahllokale befinden sich im Bezirk Nam Pong in der Provinz Khon Kaen. Die Ergebnisse stimmten laut EC nicht mit der Anzahl der Wahlbeteiligten überein. In sechs weiteren Wahlbezirken muss die Wahl wegen Unregelmäßigkeiten wiederholt werden, und zwar in Lampang (2), Yasothorn, Petchabun, Phitsanulok und Bangkok. Die EC erwartet, dass die Abstimmung nach dem thailändischen Neujahrsfest stattfindet, obwohl es kurz vor dem 9. Mai wäre - dem Datum, an dem die endgültigen Wahlergebnisse bestätigt und bekannt gegeben werden müssen.