CHONBURI/PATTAYA: Am Freitag um 21.00 Uhr veröffentlichte die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Provinzverwaltung Chonburi die viel erwartete Anordnung zur Aufhebung der Corona-Einschränkungen in der Ostküstenprovinz, zu der auch Pattaya gehört.

Nachfolgend alle Geschäftsbereiche, Ausflugsziele etc. in der Provinz Chonburi, die ab Montag, 1. Februar wieder öffnen dürfen:

Koh Si Chang wird wieder für Besucher geöffnet, nachdem die Insel zuvor vorübergehend für den Besucherverkehr geschlossen wurde.

wird wieder für Besucher geöffnet, nachdem die Insel zuvor vorübergehend für den Besucherverkehr geschlossen wurde. Vergnügungsstätten (Bars, Clubs, Kneipen, Gentlemen Clubs, Karaoke usw.) dürfen bis 23.00 Uhr öffnen und Alkohol ausschenken. Es gilt die strikte Einhaltung der obligatorischen Covid-19-Schutzmaßnahmen: Abstandhaltung zwischen den Gästen, QR-Code-Check-in mit der Thai-Chana-App, Temperaturkontrolle, Desinfektion der Hände, Nasen-Mund-Schutz-Pflicht. Live-Musik ist erlaubt, Tanzen nicht.

(Bars, Clubs, Kneipen, Gentlemen Clubs, Karaoke usw.) dürfen öffnen und Alkohol ausschenken. Es gilt die strikte Einhaltung der obligatorischen Covid-19-Schutzmaßnahmen: Abstandhaltung zwischen den Gästen, QR-Code-Check-in mit der Thai-Chana-App, Temperaturkontrolle, Desinfektion der Hände, Nasen-Mund-Schutz-Pflicht. Live-Musik ist erlaubt, Tanzen nicht. Restaurants, Food Courts und andere gastronomischen Betriebe dürfen von 06.00 bis 23.00 Uhr öffnen und ebenfalls Alkohol ausschenken. Es gilt die strikte Einhaltung der obligatorischen Covid-19-Schutzmaßnahmen: Abstandhaltung zwischen den Gästen, QR-Code-Check-in mit der Thai-Chana-App, Temperaturkontrolle, Desinfektion der Hände, Nasen-Mund-Schutz-Pflicht. Live-Musik ist erlaubt, Tanzen nicht.

und andere gastronomischen Betriebe dürfen von öffnen und ebenfalls Alkohol ausschenken. Es gilt die strikte Einhaltung der obligatorischen Covid-19-Schutzmaßnahmen: Abstandhaltung zwischen den Gästen, QR-Code-Check-in mit der Thai-Chana-App, Temperaturkontrolle, Desinfektion der Hände, Nasen-Mund-Schutz-Pflicht. Live-Musik ist erlaubt, Tanzen nicht. 24-Stunden-Minimärkte (7-Eleven, Family Mart, etc.) dürfen von 05.00 bis 23.00 Uhr öffnen. Sie müssen jedoch von 23:00 bis 5:00 Uhr geschlossen sein.

(7-Eleven, Family Mart, etc.) dürfen von öffnen. Sie müssen jedoch von 23:00 bis 5:00 Uhr geschlossen sein. Ohne vorherige Genehmigung der zuständigen Behörden der Provinzverwaltung Chonburi dürfen keine Veranstaltungen oder andere Aktivitäten mit mehr als 300 Personen ausgerichtet werden. Konferenzen, Seminare etc. dürfen stattfinden, jedoch mit weniger als 300 Personen.

ausgerichtet werden. etc. dürfen stattfinden, jedoch mit weniger als 300 Personen. Schwimmbäder, Swimmingpools, Vergnügungs- und Freizeitparks, Amulett-Märkte, Snooker- und Pool-Hallen, Fitnesszentren und -studios, Arcade Gaming, Internetcafés, Bowlingbahnen und andere Unterhaltungsorte, Body Massage Parlours, Spas, Kinos, Kindergärten und Theater dürfen ebenfalls wieder öffnen.

Kurz und bündig: Alles, was bisher noch geschlossen ist, darf in der Provinz Chonburi, einschließlich Pattaya, ab Montag unter der strikten Einhaltung der obligatorischen Covid-19-Schutzmaßnahmen wieder öffnen.

Ausnahmen: Hahnenkampfstätten und andere Austragungsorte von Tierkämpfen.

Zu beachten: Diese Anordnung gilt NUR für die Provinz Chonburi. Andere Provinzen können andere Regeln erlassen. Die Provinz Chonburi hat KEINE Quarantänevorschriften für inländische Besucher, jedoch bleiben weiterhin Covid-19-Kontrollpunkte auf den wichtigsten Zufahrtsstraßen bestehen, z.B., um gegen das Einschleusen illegaler, ausländischer Wanderarbeiter vorzugehen.

Bisher wurden die Änderungen noch nicht in der „Royal Gazette“ veröffentlicht. Es wird erwartet, dass die Veröffentlichung ebenfalls am Montag, 1. Februar erfolgt, einschließlich der Herabstufung der Provinz Chonburi von einer „roten Zone“ in eine „orange Zone“ und der Aufhebung der Reisebeschränkungen für die Einwohner der Provinz sowie für die Besucher der Provinz.

Weitere Informationen finden Sie auf der Facebook-Seite der Provinzverwaltung Chonburi.