In Pak Chong stehen Tausende Häuser unter Wasser

Überschwemmungen in Pak Chong. Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Premierminister Prayut Chan-o-cha hat umgehend Hilfe für die Bevölkerung in dem überfluteten Bezirk Pak Chong in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima angeordnet.

Mehr als 8.000 Häuser wurden überflutet, nachdem der Fluss Lam Takong über die Ufer getreten war und die umliegenden Gemeinden überschwemmte. In der Bergregion Khao Yai hatte es in den letzten Tagen heftig geregnet.

Gouverneur Vichien Chanthanothai leitet ein Team, das Lunchboxen und Überlebensausrüstungen an die Überschwemmungsopfer verteilt, die in ihren überfluteten Häusern bleiben, um ihr Eigentum zu schützen. Der Gouverneur geht davon aus, dass es einen Tag dauern wird, bis die Überschwemmungen langsam zurückgehen. Durch das Hochwasser ist die Versorgung der Haushalte mit Strom und Wasser in mehreren Gebieten unterbrochen worden.

Laut der Bewässerungsbehörde hat der sintflutartige Regen in Pak Chong die Reservoirs Lam Phra Ploeng und Khun Dan Prakanchon gefüllt, die zu Beginn des Jahres fast leer waren. Der Stausee Lam Phra Ploeng ist mit 145 Millionen Kubikmetern Wasser zu 93 Prozent voll, beim Stausee Khun Dan Prakanchon sind es mit 216 Millionen Kubikmetern Wasser 96 Prozent. In der südlichen Provinz Phetchaburi wurden mehr als 400 Häuser im Bezirk Nong Ya Plong und der Petkasem-Highway in der Nähe der Kreuzung Cha-am nach starken Regenfällen überflutet. Die Bahngleise in der Nähe des Bahnhofs Cha-am standen 8 bis 10 Zentimeter unter Wasser, so dass die Züge diese Strecke nur bei langsamem Tempo passieren konnten.