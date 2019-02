Von: Redaktion DER FARANG | 04.02.19

Foto: The Nation

NAN: Tausende Touristen strömten am Wochenende in den Bezirk Nanoi, um an der Forschungsstation wilde Himalaya-Kirschblüten zu bewundern.

Die Bäume sind als „Thai Sakura“ bekannt. Kanyarat Natebutr, Chef der Forschungsstation Tonnam Kunsatan, sagte, rund um die Station wüchsen Kirschbäume, grüner Ahorn und Macadamia. Besucher könnten nicht nur die Kirschblüte sehen, sondern auch Hirsche und eine Wanderung unternehmen. Die thailändische Sakura blüht jedes Jahr ab Ende Dezember bis Mitte Februar. Thais und Ausländer müssen mithin nicht nach Japan fliegen, um die Schönheit der in Blüte stehenden Kirschbäume zu erleben.