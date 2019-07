Von: Redaktion DER FARANG | 03.07.19

NAKHON RATCHASIMA: Ein in seiner Heimat und per Haftbefehl von Interpol wegen Drogenhandels, Raub und Kindesmissbrauchs gesuchter Deutscher wurde in Korat festgenommen. Thailändische Medien hatten zuvor über den 34-Jährigen mehrfach berichtet und ihn dafür gelobt, seiner thailändischen Frau beim Verkauf von Grillhähnchen zu helfen. Jetzt wird er laut dem Chef der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingduang, nach Deutschland abgeschoben. Nachdem im Mai „Thaivisa“ und soziale Medien Berichte mit Fotos über den Deutschen veröffentlicht hatten, weil er seine Frau Nong Naen beim Verkauf von Grillhähnchen vor einer Sackfabrik in Pak Chong unterstützte, überprüften Beamte der Immigration den Einwanderungsstatus des Mannes und kontaktierten die deutsche Botschaft in Bangkok. Die Immigration stellte fest, dass er aufgrund eines von Interpol im Jahr 2017 erlassenen Haftbefehls gesucht wurde.

Der Deutsche hatte einige Zeit in Pattaya gelebt, zog dann aber zu seiner Frau nach Pak Chong, weil er glaubte, sich im ländlichen Isaan besser vor der Polizei verstecken zu können. Als die Beamten ihn an seiner Adresse in Pak Chong aufspürten, flüchtete er. Er versteckte sich zwei Tage in einem Wald und benutzte eine Plastikpfeife zum Atmen, wenn er in einem Gewässer untertauchte. Am dritten Tag gab er auf.

Nong Naen macht die sozialen Medien für die Verhaftung ihres Mannes verantwortlich. Hätten sie ihn nicht beim BBQ von Hähnchen fotografiert, wäre er sicherlich nicht von der Immigration erwischt worden. Sie hätten Grillhähnchen nur kurzzeitig am Stand ihrer Mutter verkauft, weil diese erkrankt war.