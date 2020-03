Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.20

HUA HIN: In dem Touristenort haben Schulen, Kinos und Hahnenkampfarenen wegen des Coronavirus-Ausbruchs geschlossen – nicht aber Bars und Clubs.

Anders als in Bangkok, Pattaya und Phuket können Touristen weiterhin die Soi Bintabaht aufsuchen, das Barzentrum Hua Hins. Gäste werden allerdings kontrolliert; wer beim Screening eine höhere Temperatur als 37,5 Grad aufweist, darf die Straße nicht betreten. Um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen, führte Bürgermeister Noppaporn Wuthikun 100 städtische Arbeiter an, die die Soi Bintabaht und weitere Straßen desinfizierten. Laut dem Bezirkschef Thanon Phanpheephat hat es in der Küstenstadt bisher zwei Covid-19-Fälle gegeben. Ein chinesischer Tourist und ein Taxifahrer hätten sich inzwischen erholt. 27 ausländische Urlauber stünden auf der Beobachtungsliste. An alle Bars, Geschäfte und Restaurants geht Thanons Bitte, das Personal auf das Virus zu screenen und Handgel für die Gäste bereitzuhalten.

Inzwischen haben auch die Provinzen Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchathani und Nonthaburi das Entertainment, Kinos, Fitnesscenter, Spas, Massagegeschäfte und Hallenspielplätze für 14 Tage geschlossen.