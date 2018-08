Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.18

Besonders bei Regen bricht in Bangkok der Verkehr regelmäßig zusammen. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Regierungssprecher Sansern Kaewkamnerd ist Berichten entgegengetreten, Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha wolle den chaotischen Bangkoker Straßenverkehr innerhalb von drei Monaten beenden.

Der Premier könne die Probleme in kürzester Zeit nicht lösen. Er habe in der Vorwoche nach seiner Stadtrundfahrt zu Boot, Skytrain und Auto lediglich die Behörden angewiesen, alles Erdenkliche zu unternehmen, damit die Staus kürzer werden. Laut Sansern gibt es mehrere Probleme, die das Verkehrsproblem ausmachen: unzureichende Stadtplanung, der Bau von Nahverkehrssystemen und die 9,7 Millionen Autos und Motorräder. Sansern sagte weiter, die Zahl der Autos und Motorräder sei acht Mal höher, als auf dem verfügbaren Straßenraum angemessen untergebracht werden können. Prayut wünsche von den Behörden, dass sie innerhalb von drei Monaten Maßnahmen entwickeln, Verkehrsstaus so weit wie möglich zu reduzieren.