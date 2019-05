Written by: Redaktion DER FARANG | 10/05/2019

BANGKOK: In diesem Jahr starben bereits 27 Menschen am hämorrhagischen Dengue-Fieber, die höchste Sterblichkeitsrate in den letzten fünf Jahren.

Nach Angaben des Bureau of Epidemiology waren in diesem Jahr vom 1. Januar bis 1. Mai 18.000 Menschen mit dem Dengue-Fieber-Virus infiziert. Unter den 27 Toten waren 12 Kinder. Zu den Menschen, die ein größeres Risiko für schwere oder tödliche Dengue-Fiebersymptome haben, gehören chronisch Kranke mit Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Asthma, Alkoholismus, Thalassämie oder mit einer Vorgeschichte von Dengue-Fieber .