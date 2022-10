Von: Björn Jahner | 20.10.22

PATTAYA: Nach mehreren Monaten Baustellenchaos wird’s in der Pattaya Walking Street nun richtig bunt!

Am Donnerstag begannen vor der McDonald's-Filale in der Soi 16 die Malerarbeiten am neuen Verbundpflaster in der weltbekannten Rotlichtmeile.

Verkehrsteilnehmer müssen beachten, dass die Abschnitte der Wanderbaustelle während der Malerarbeiten gesperrt sind.

Nachfolgend einige Foto-Impressionen: