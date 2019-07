Von: Redaktion DER FARANG | 03.07.19

BANGKOK: Das Verkehrsministerium hat den U-Bahn-Betreiber Bangkok Expressway and Metro (BEM) aufgefordert, die Zugfrequenz zu erhöhen, um die hohe Zahl der Fahrgäste an der überfüllten Station Tao Poon zu bewältigen.

Das gilt besonders in den Morgenstunden zur Rushhour. Tao Poon ist eine Umsteigestation für die Linien Blue und Purple. Fahrgäste auf dem Weg zur Arbeit müssen zwischen 7 und 8 Uhr morgens Wartezeiten in Kauf nehmen. Laut Chirute Visalachitra, dem stellvertretenden ständigen Staatssekretär im Verkehrsministerium, hat seine Behörde BEM gebeten, die Zugfrequenz anzupassen, um Staus auf dem Bahnhof zu beheben. Die Überlastung werde mit neuen Wagen im kommenden Monat sicherlich nachlassen. Und mit neuen Zügen werde sich ab Anfang nächsten Jahres die durchschnittliche Wartezeit halbieren. Die Zahl der U-Bahn-Fahrgäste hat sich in den letzten Monaten von täglich 62.000 auf 70.000 erhöht. Ab 12. August wird die erste Verlängerung der Blue Line von Hua Lamphong nach Lak Song in Betrieb genommen, die zweite Verlängerung von Tao Poon nach Tha Phra folgt im Januar nächsten Jahres.