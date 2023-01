Von: Björn Jahner | 25.01.23

PATTAYA: In der lebhaften Short-Time-Gasse Soi 6 zwischen der Beach Road und der Second Road fließt wieder der Verkehr, nachdem Beamte der Stadtverwaltung einen Haufen behindernder Stühle, Straßenkegel und Schilder aus der Straße entfernt hatten. Nach Aussage der Beamten sollen sich zuvor Touristen über das Chaos in der Straße beschwert haben.

Pol. Major Jeerawat Sukhontasap, Leiter des Pattaya Municipal Work Department, beauftragte Beamte der Stadtverwaltung, die Schilder und Stühle der Geschäfte zu entfernen, die illegal auf der Straße aufgestellt worden waren und den Verkehrsfluss behinderten.

Khun Jeerawat sagte gegenüber der Lokalpresse, dass er viele Beschwerden erhalten habe, insbesondere von Besuchern, die monierten, dass diese Blockaden unorganisiert seien und das Parken in der Straße behindern würden.

Nachdem er von dem Problem erfuhr, habe er umgehend eine Untersuchung eingeleitet, so die Polizei. Er fügte hinzu, dass die Stühle und Schilder im Rathaus von Pattaya beschlagnahmt würden und dass die Besitzer gemäß dem Gesetz über Instandhaltung, Sauberkeit und Ordnung von 1992 mit einer Geldstrafe von bis zu 2.000 Baht rechnen müssten.

Laut Khun Jeerawat hatten die Geschäftsinhaber die Materialien vor allem deshalb aufgestellt, um Fahrzeuge vom Parken vor ihren Geschäften und Eingängen abzuhalten. Er erklärte jedoch, dass die Straßen und Parkplätze öffentlich seien und das Blockieren oder Reservieren von Plätzen vor Geschäften gegen das Gesetz verstoße.