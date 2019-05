Von: Redaktion DER FARANG | 21.05.19

UBON RATCHATHANI: Mit einem Hackmesser hat ein 41 Jahre alter Mann in der Notaufnahme eines Hospitals seinen 27-jährigen Rivalen angegriffen, während dieser wegen Verletzungen behandelt wurde.

Bei dem Anschlag im Hospital Lao Sua Goke wurde ein Elektrokardiogrammgerät im Wert von 225.000 Baht beschädigt, aber kein Mitarbeiter des Krankenhauses verletzt. Allerdings trug der Rivale zu seinen Verletzungen weitere Schnittwunden im Gesicht und am Kopf davon. Die beiden Männer hatten sich zuvor auf einem Jahrmarkt geschlagen. Der 41-jährige wartete nach dem Angriff mit dem Hackmesser im Spital auf die Polizei. Er gestand die Tat und erklärte, er werde für den Schaden an dem Elektrokardiogrammgerät aufkommen. Zwischen 2012 und den ersten vier Monaten des Jahres 2019 ereigneten sich in staatlichen Krankenhäusern insgesamt 51 gewaltsame Zwischenfälle, bei denen zehn Menschen starben und 56 verletzt wurden. Das Gesundheitsministerium schlug Anfang des Monats Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Krankenhäusern vor; darunter eine Überprüfung der Aufteilung der Notunterkünfte und die Installation von Doppeltüren mit kontrolliertem Zugang, zusätzliche Überwachungskameras sowie eine Lebensversicherung für medizinisches Personal in den Notunterkünften.