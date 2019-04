Von: Redaktion DER FARANG | 02.04.19

NAKHON RATCHASIMA: Mit ansteigenden Temperaturen neigen Menschen dazu, eher als üblich gereizt und wütend zu werden. Ein Psychiater gibt Tipps, wie dem Ärger vorzubeugen ist.

In der jetzigen Hitze würden Menschen schneller gestresst und wütend werden, insbesondere in Situationen, in denen sie sich missbraucht oder ausgenutzt fühlten, sagt Dr. Kitkavee Pono, Direktor der psychiatrischen Klinik Nakhon Ratchasima. Wenn die Wut außer Kontrolle gerate, könnten neue Probleme entstehen und sich die Situation verschlimmern. Aus medizinischer Sicht hätten Menschen mit Bluthochdruck ein höheres Schlaganfallrisiko, wenn sie wütend würden. Deshalb sollten sie lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren und ihren Ärger in den Griff zu bekommen. Sie sollten sich fragen, worüber sie wütend seien und sie sollten über die Folgen ihrer Reaktionen nachdenken. Darüber hinaus sollten sie mehr Verständnis für jene aufbringen, die sie wütend machten. „Wenn Sie diesen Prozess abgeschlossen haben, werden Sie vergeben", fügt der Psychiater hinzu. Weitere Tipps: Bei der Hitze jeden Tag 2,5 Liter Wasser trinken, Alkohol vermeiden sowie auf gesüßte und koffeinhaltige Getränke zurückgreifen. Wer diese Tipps befolge, werde sich entspannten fühlen, so Dr. Kitkavee.