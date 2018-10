BANGKOK: Die Immigration hat einen in seinem Heimatland wegen Drogenstraftaten gesuchten Amerikaner verhaftet.

Laut Generalmajor Surachet Hakpal, Leiter der Immigration, setzten Beamte den 35-jährigen Mann in seinem gemieteten Zimmer an der Soi Sukhumvit 38 im Bangkoker Stadtteil Klong Toey fest. Die amerikanische Botschaft hatte die Polizei gebeten, den Mann aufzuspüren und zu verhaften. Er soll in den USA in den Handel mit Marihuana und anderen Drogen verwickelt gewesen sein. Ein Gericht in Georgia erließ am 28. April 2016 einen Haftbefehl gegen ihn. Er wurde festgenommen, kam gegen Kaution frei und floh aus den USA. Die thailändische Einwanderungsbehörde hatte den Gesuchten seit August 2016 registriert. Er verließ mehrfach das Königreich. Zuletzt reiste er am 16. April dieses Jahres nach Thailand und durfte bis zum 15. Mai bleiben, überschritt jedoch sein Visum um 141 Tage.