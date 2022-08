Herbert Knaup und Sabine Postel, Schauspieler, stehen am Set der TV-Serie "Die Kanzlei". Die fünfte Staffel der erfolgreichen heiteren Langzeit-Krimiserie startet am 23. August um 20.15 Uhr im Ersten. Foto: Georg Wendt/dpa

HAMBURG: «Den Wert von Familie erkennt man ja oft erst im Unglück - das ist ja leider so im Leben», sinniert Sabine Postel. Und die 68-jährige Schauspielerin fügt im Interview der Deutschen Presse-Agentur hinzu: «Wenn jemand gehen muss oder einem verloren geht, dann sagt man, Menschenskind, ich hätte ihn anders wertschätzen müssen.» So sei es gleich mehrfach auch in den neuen Folgen der erfolgreichen Langzeit-Serie «Die Kanzlei» (ab Dienstag um 20.15 Uhr im Ersten). In der fünften Staffel spielt Postel, Ex-Bremer «Tatort»-Kommissarin, die sozial eingestellte, aber mit psychischen Problemen behaftete Hamburger Rechtsanwältin Isa von Brede. Und deren Beziehung zu ihrer Mutter war das ganze Leben lang gestört.

Doch unversehens, nach dem finanziellen Ruin von Mutter Marion (Marie Anne Fliegel, «Die Eifelpraxis»), bekommen beide noch eine Chance. Denn die einsame alte Dame zieht bei Isa ein und macht sich sogar in der Anwaltspraxis nützlich. Wenngleich sie ziemlich nervt, denn manche ihrer gut gemeinten Taten darf man getrost als übergriffig verstehen. «Dass die beiden sich wieder aufeinander zubewegen können, das finde ich sehr schön», kommentiert die Hauptdarstellerin Postel die Entwicklungen in den kommenden 13 Folgen.

Problematischer gestaltet sich allerdings die Wiederkehr eines verlorenen Sohns: Auch Isas ewiger Problem-Bruder Egin (Frank Röth), der das Unglück der Mutter auf dem Gewissen hat, steht plötzlich vor ihrer Tür. Erklärt, dass er Leukämie habe – und Hilfe brauche.

Weitere familiäre Verhältnisse werden neu gemischt. Gleich in der ersten Folge «Bruchtest» taucht bei Bredes Kanzlei-Partner und Beinahe-Gatten Gellert (Herbert Knaup), der auf einige verflossene Ehen und daraus hervorgegangene Kinder blicken darf, die vorbestrafte junge Charlie (Mathilde Bundschuh) auf. Und bittet ihn nicht nur um juristische Hilfe- sondern starrt ihn auch immer so komisch an.

Überdies liegt Gellerts Vater im Sterben, was den schillernden Sohn aufrichtig erschüttert. Und dazu führt, dass der sich mit seiner Herkunft beschäftigt. Mehr um ihre Familie – und ihr Jura-Studium – kümmern will sich auch die pfiffige Kanzlei-Mitarbeiterin Yasmin (Sophie Dal). Deshalb kündigt sie – zum Leidwesen der anderen. Und um mehr Zeit mit ihrem Pflegekind zu verbringen, will nicht zuletzt die Reinigungskraft und kompetente Hobby-Detektivin Gudrun kürzertreten.

Zudem bekommt es die Kanzlei noch mit einem aggressiven Mandanten zu tun, der ein alter Freund Gellerts ist. Der Unternehmer Jens Stahmer (Thomas Heinze) ist angeklagt, aus Habgier einen Unfall in seiner Fabrik inszeniert zu haben, bei dem einige Arbeiter verletzt wurden. Schnell stellen sich tatsächlich Zweifel an seinem Charakter ein.

Für die Schwerpunkte Familie und Familienpflichten, die ja bereits seit der Antike Dauerthema in Dramen, Epen und Romanen sind, findet TV-Star Postel hier gleich zwei Erklärungen. «Zum einen ist es für unsere Serie von Wichtigkeit, dass man den Charakteren einen Background zuordnet. Dass sie quasi unterfüttert sind – und nicht nur sterile, funktionierende Menschen, die irgendwelche Fälle lösen.»

Andererseits könne es wohl auch sein, dass sich in Corona-Zeiten das Bewusstsein in puncto eigener Sippe verändert habe, so Postel. «Ich weiß nicht, ob dabei Familienstrukturen eher zerbrochen sind oder Familien mehr zusammengewachsen sind.» «Aber ich kann mir vorstellen, dass sich Menschen an einander festgehalten und gemerkt haben, dass Familie doch eine besondere Wertigkeit und Wichtigkeit hat.»

Persönlich bedauert es die Schauspielerin sehr, dass sie während des rund einjährigen Drehs in Hamburg ab April 2021 aus Vorsicht ihre Mutter in Köln nicht besuchen durfte. Doch schon bald nach Ende der Arbeiten reiste Postel auch nach Schottland, um ihren dort mit Frau und Kind lebenden Sohn zu besuchen. Dass sie sich auf dem Flug dann doch den Virus eingefangen hat, steht auf einem anderen Blatt.