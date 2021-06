BANGKOK/CHONBURI: Zwei große Cluster auf einem Markt und in Unterkünften von Migranten haben die Zahl der neuen Covid-19-Fälle in der Provinz Chonburi am Dienstag auf 335 emporschnellen lassen. Dies ist die höchste Fallzahl seit Beginn der jüngsten Infektionsrunde im April.

Auf die Stadt Chonburi entfielen 263 der neuen Infektionen, auf Sattahip 26, auf Sri Racha 18, auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 7, auf Pan Thong 6, auf Phanat Nikhom 4, auf Ban Bueng, Bor Thong und Koh Chan jeweils 3. Zwei Patienten haben ihren Wohnsitz in einer anderen Provinz. Seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April bestätigte das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi 6.628 Infizierte und 37 Todesfälle.

Weder die Zahl der Toten noch die Fallzahlen der Infektionen nehmen in Thailand ab. Am Dienstag meldete das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) weitere 35 Todesfälle und 4.059 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Darunter waren 75 Fälle in Gefängnissen.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang letzten Jahres stieg auf 225.365 und die der Toten auf 1.693. Seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April gab es in Thailand 196.502 Infizierte und 1.599 Tote. Bangkok führte die Liste der neuen Infizierten mit 1.154 Fällen an, gefolgt von Samut Prakan (696), Chonburi (335), Songkhla (293), Samut Sakhon (250), Pathum Thani (211), Nonthaburi (169) und Nakhon Pathom (162).

In den letzten 24 Stunden erhielten weitere 152.809 Menschen ihre erste Covid-19-Impfung und 74.830 Menschen die zweite. Damit steigt die Gesamtzahl der verabreichten Dosen in Thailand auf 7.906.696.