In Bangkok sinken die Mieten für Expats

Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.21

BANGKOK: Die thailändische Hauptstadt ist laut ECA International, einem Anbieter von Informationen und Software für die Entsendung von Mitarbeitern auf der ganzen Welt, bei sinkenden Mieten um 19 Plätze auf den 49. teuersten Standort weltweit für Unterkünfte für internationale Führungskräfte gefallen.

Der Rückgan spiegelt die schwerwiegenden Auswirkungen wider, die die Covid-19-Pandemie auf den Mietmarkt in der vom Tourismus abhängigen thailändischen Wirtschaft hat, so ECA in seiner jüngsten Umfrage. Sie verwendet durchschnittliche Mietpreise für eine Drei-Schlafzimmer-Wohnung im mittleren Bereich des Expats-Marktes.

„Die Mietpreise sind im letzten Jahr an vielen Orten in Asien gesunken, aber dies war besonders bemerkenswert an Orten, die stark von ausländischen Besuchern abhängig sind, wie Thailand und Vietnam", sagte Lee Quane, Regionaldirektor für Asien bei ECA International. Die Durchschnittsmieten in Bangkok seien in nur einem Jahr um mehr als 12 Prozent gesunken, während Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt einen negativen Ausschlag von 9 bzw. 6 Prozent zu verzeichnen hatten. Der Vermietungsmarkt an diesen Standorten sei stark an die Geschicke der Tourismusindustrie gebunden. Vermieter, die früher Unterkünfte kurzfristig vermietet hätten, wandelten diese inzwischen mit langfristigen Mietverträgen um - was das Angebot erhöhe und die Marktmieten senke. Es sei unwahrscheinlich, dass sich diese Trends änderten, bis der internationale Reiseverkehr sich wieder vollständig erholt habe.

ECA International führt seit über 20 Jahren Untersuchungen zu den Unterkunftskosten für internationale Führungskräfte durch. Es vergleicht die Mietkosten für Unterkünfte in Gegenden, die typischerweise von Expat-Mitarbeitern bewohnt werden, an über 360 Standorten weltweit.