In Bangkok naht die Winterzeit

BANGKOK: Die Einwohner Bangkoks sollten sich bald einen oder zwei Wollpullover kaufen, da in der thailändischen Hauptstadt schon bald die kühle Jahreszeit beginnt. Bis Ende des Monats könnte die Temperatur in Bangkok nach Angaben des Meteorologischen Amtes auf Tiefstwerte von 15 Grad Celsius sinken.

Am Sonntag (16. Oktober 2022) war es in der Hauptstadt zum ersten Mal seit langem wieder kühl, und die Temperaturen erreichten 22 Grad Celsius. Die Meteorologen rechnen damit, dass die Temperaturen in den nächsten 10 Tagen weiter sinken werden, bevor Thailand am letzten Sonntag im Oktober offiziell in den „Winter“ bzw. die „kühle Jahreszeit“ eintritt.

Das Meteorologische Amt geht davon aus, dass der Winter in Thailand in diesem Jahr länger dauern wird als üblich. Es wird bis Mitte Februar 2023 kühl sein. Der Januar wird der „kälteste“ Monat sein, was eine gute Zeit ist, in der man eine Reise nach Nordthailand unternehmen kann, so die Wetterbehörde.

„Wenn man sich die Winterstatistiken des letzten Jahres ansieht, gab es eine Periode von 10 Tagen, in denen die Temperatur kontinuierlich fiel. In diesem Jahr wird das Gleiche in Bangkok für mehr als 10 Tage erwartet“, informierten die Meteorologen. „In einigen Gebieten werden die Temperaturen auf bis zu 17 Grad Celsius und in anderen auf bis zu 15 Grad Celsius sinken“, fügten sie hinzu.

„In diesem Jahr sollten sich die Menschen in Bangkok darauf vorbereiten, Winterkleidung zu tragen, um sich warm zu halten. Einen so kalten Winter haben wir seit vielen Jahren nicht mehr erlebt“, empfehlen die Wetterexperten.

In Nord- und Nordostthailand werden hochgelegene Gebiete wie die Berggipfel sehr kaltes Wetter erleben. In vielen Gebieten wird es morgens Frost geben und starke Winde, so das Meteorologische Amt.

„Ohne Regenschauer, die den Staub aufwirbeln, wird sich das Problem der PM2,5-Belastung in Bangkok im Winter verschärfen. Durch das Tragen einer N95-Maske und den Kauf eines Luftreinigers für Ihr Zuhause können Sie gesundheitlichen Problemen durch PM2,5-Belastung vorbeugen“, rieten die Meteorologen.

Der thailändische Winter ist gleichbedeutend mit Thailands touristischer Hochsaison. Die Touristen bevorzugen weniger Regen und warme, aber nicht schwüle Temperaturen.