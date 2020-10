BANGKOK: Seit Kurzem werden die Briefe und Pakete in Lak Si und Thanyaburi immer öfter nahezu geräusch- und emissionslos zugestellt.

Möglich machen’s Elektro-Motorroller, mit denen zwei Postämter in Bangkok und Pathum Thani testweise ausgestattet wurden. Korkij Danchaivichit, Präsident der Thailand Post Co., kündigte in der Presse an, dass bereits im kommenden Jahr landesweit E-Scooter zur Postzustellung eingesetzt werden sollen.