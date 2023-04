BANGKOK: Lange Schlangen vor den Schaltern auf den Flughäfen und in den Busbahnhöfen und verstopfte Straßen – Millionen Menschen verlassen Bangkok, um das Songkran-Fest mit ihrer Familien zu begehen. Das gilt ebenso für Migranten aus Kambodscha und Myanmar.

Bereits am Montag (10. April 2023) verließen mehr als 40.000 Menschen die Hauptstadt mit dem Bus, teilte die interprovinzielle Busgesellschaft Transport Co am Dienstag (11. April 2023) mit.

Foto: The Nation

Der Geschäftsführer der Transport Co., Sanyalak Panwattanalikhit, sagte, dass Vans und Busse am Montag 3.440 Fahrten durchführten und 40.819 Passagiere aus der Hauptstadt brachten. Er fügte hinzu, dass es auch 3.369 Fahrzeuge gab, die am Montag 35.718 Fahrgäste zurück in die Hauptstadt brachten. Auf beiden Seiten wurde niemand zurückgelassen, fügte er hinzu.

Khun Sanyalak führte fort, dass die Transport Co. die Zahl der Fahrten aus der Hauptstadt am Dienstag und Mittwoch auf 4.500 pro Tag erhöhen wird, da der staatliche Busbetreiber erwartet, dass die Zahl der Fahrgäste, die die Stadt verlassen, auf 60.000 pro Tag steigen wird.

Foto: The Nation

Um sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird und genügend Sitzplätze zur Verfügung stehen, setzt die Transport Co. rund 700 Busse und Vans für die Abreise der Menschen aus der Hauptstadt ein. Khun Sanyalak fügte hinzu, dass es genügend Fahrten geben sollte, um bis zu 100.000 Passagiere pro Tag zu befördern.

„Wir versuchen, die Passagiere so schnell wie möglich aus Bangkok zu befördern und haben zusätzliche Fahrzeuge vorbereitet, damit niemand nach Mitternacht an den Busterminals festsitzt“, sagte er.

Er riet den Fahrgästen jedoch, sich etwa zwei bis drei Stunden vor der Abfahrtszeit an den Busbahnhöfen einzufinden.

Foto: The Nation

Er warnte die Menschen auch vor Betrügern, die ihnen gefälschte Fahrkarten verkaufen könnten.

Laut Khun Sanyalak werden die Busse auf Fahrten, die länger als vier Stunden dauern, mit zwei Fahrern besetzt, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Die Geschwindigkeitsbeschränkung für Busse liegt bei 90 Stundenkilometern, und jedes Fahrzeug ist mit einem GPS-Gerät zur Überwachung der Geschwindigkeit ausgestattet.

Personen, die Hilfe benötigen, können sich zu jeder Tages- und Nachtzeit an die Hotline Transport Co 1490 oder an die Hotline des Land Transport Department 1584 wenden. Sie können auch die an den Busbahnhöfen eingesetzten Polizeibeamten um Hilfe bitten.