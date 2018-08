Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.18

Blick in die Omnibus-Produktionsstätte von Cherdchai in Nakhon Ratchasima. Foto: Jahner

BANGKOK: Die Federation of Thai Indus­tries (FTI) hat an die Regierung appelliert, den Import gebrauchter Busse und Lastwagen zu unterbinden. Die Einfuhr, vor allem aus Japan und China, gehe auf Kosten der lokalen Autoindustrie.

Die gebrauchten Busse und Lastwagen seien zum Teil über 12 Jahre alt und würden nicht den thailändischen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Mit diesen Fahrzeugen könnte es zu folgenschweren Unfällen auf den Straßen des Landes kommen. In Thailand werden im Jahr etwa 28.000 Busse und Lastwagen hergestellt. Nach Indonesien mit einer Kapazität von 100.000 Fahrzeugen rangiert das Königreich in Südostasien bei Bussen und Lastwagen an zweiter Stelle. Und die lokalen Hersteller haben es sich zum Ziel gesetzt, langfristig den ersten Platz einzunehmen.