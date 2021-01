BANGKOK: Die Regierung will ihren Impfplan in drei Phasen umsetzen und am Sonntag, 14. Februar, dem Valentinstag, beginnen.

Laut dem Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul sollen während der ersten Phase 19 Millionen Thais in vier vorrangigen Gruppen geimpft werden: 1.700.000 Mitarbeiter des öffentlichen und privaten Gesundheitswesens; 6.163.095 Menschen mit Grunderkrankungen; 11.136.059 Menschen im Alter von über 60 Jahren; Mitarbeiter der Covid-19 Task Force, die in engem Kontakt mit infizierten Patienten stehen.

Die Verfügbarkeit des Impfstoffs bleibt begrenzt, und nur Zielgruppen, die ein hohes Infektionsrisiko haben, werden in der ersten Phase geimpft, so der Staatssekretär für öffentliche Gesundheit, Kiattiphum Wongrajit. Die Impfungen werden kostenlos und freiwillig sein.

50.000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca sollen nächsten Monat eintreffen. Thailand erwartet weiter die Ankunft von 200.000 Dosen des chinesischen Impfstoffs von Sinovac Biotech, ebenfalls im nächsten Monat. Es wird erwartet, dass der chinesische Impfstoff innerhalb der nächsten drei Wochen von der thailändischen Arzneimittelbehörde zugelassen wird.

Die zweite Phase des dreiteiligen Plans soll von Mai bis Dezember laufen und Impfungen in allen Regionen anbieten. Das Ziel der Behörden ist es, bis zum Ende des Jahres mindestens die Hälfte der Bevölkerung zu impfen. Die letzte Phase wird im Januar 2022 eingeleitet mit dem Ziel, genügend Impfstoffe für eine Herdenimmunität zu verteilen.

Die Regierung hat ein offizielles Line-Account mit dem Namen „Mor Prom" eingeführt, was mit „Arzt ist bereit" übersetzt werden kann. Über die App können Menschen einen Termin für die Impfung vereinbaren, während die Gesundheitsbehörden unerwünschte Wirkungen der Impfstoffe überwachen können. Die Plattform wird voraussichtlich am 12. Februar für das Gesundheitspersonal freigeschaltet, bevor sie im April für die Öffentlichkeit geöffnet wird.