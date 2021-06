Impfung von Ausländern und deren Familien gefordert

Foto: The Nation

BANGKOK: Bei einem Treffen von 35 ausländischen Handelskammern wurde die Regierung einstimmig aufgefordert, ausländische Geschäftsleute und ausländische Mitarbeiter sowie deren Familien vorrangig zu impfen.



Laut dem Vorsitzenden der Joint Foreign Chambers of Commerce Thailand, Stanley Kang, gibt es im Königreich 500.000 ausländische Geschäftsleute und ihre Familien sowie zwei Millionen ausländische Angestellte und deren Familien. Diese zweieinhalb Millionen Menschen müssten priorisiert und vor dem Ende des dritten Quartals bis Oktober geimpft werden.

Kang forderte, die Impfstoffregistrierung mit Hilfe von Pässen und Visa zu organisieren, anstatt mit Arbeitserlaubnissen, so dass auch die Familien der Ausländer oder Frauen und Männer über 60 Jahre erfasst würden. Der Vorsitzende sagte weiter, man sei sich einig, dass Thailand ein großartiges Land zum Leben und Investieren sei, aber die Bürokratie, die ausländische Unternehmen zu spüren bekämen, müsste abgebaut werden, um das Land wettbewerbsfähiger gegenüber den ASEAN-Rivalen zu machen. Auf dem Treffen gab es Forderungen nach einer Aufwertung der Privilegien des Board of Investment und nach Gesprächen über die Ausweitung der Sozialversicherung auf Ausländer, die in Thailand arbeiten und wohnen.